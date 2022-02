Tientallen kraaien dood op Helperzoom door storm Franklin: “Een verschrikkelijke situatie”

nieuws

Tientallen kraaien zijn zondag aan het einde van de middag om het leven gekomen op de Helperzoom nadat een grote boom waarin zij zaten, bezweek door de harde wind.

Op sociale media schrijft Dierenambulance Groningen dat ze in de middag een melding kregen van een mevrouw dat er op de Helperzoom een grote boom was omgewaaid. “De melding was dat er in de boom ontzettend veel kraaien zouden hebben gezeten”, schrijft een medewerker. “We zijn daarop met spoed naar de locatie gegaan. Bij aankomst werd duidelijk hoe verschrikkelijk de situatie was. Er lagen ontzettend veel dode kraaien. Ook waren er veel kraaitjes die onder de takken aan het vechten waren voor hun leven. Een paar kraaien waren in het water beland en lagen te spartelen. Het was vreselijk.”

Al snel was duidelijk dat er meer hulp nodig was. “We hebben contact gezocht met collega’s die net vrij waren en hebben hen gevraagd of ze wilden komen helpen. Dat wilden ze. Vervolgens hebben we onze emoties onderdrukt, omdat we anders ons werk niet zouden kunnen doen. Met het verstand op nul hebben we uiteraard eerst alle levende vogels gered. Zij werden uit het water gehaald en onder de takken vandaan gehaald. Lichtgewonden zijn overgebracht naar onze wildkamer waar ze tot rust kunnen komen. Zwaargewonde kraaien zijn naar de dierenarts gebracht voor euthanasie.” Uiteindelijk kwamen er 87 kraaien om het leven.