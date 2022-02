Tevredenheid bij Aanpak Ring-Zuid over verkeer in Stad in aanloop naar definitief afscheid Julianaplein

nieuws

Komend weekend begint aannemerscombinatie Herepoort met de ontmanteling van het oude Julianaplein. De afgelopen week is het rustig geweest op de Groningse wegen. De benodigde verkeersafname van 20 procent, die voorafgaand aan de verbouwingsoperatie werd gesteld, is volgens Aanpak Ring-Zuid behaald.

Volgens Aanpak Ring-Zuid wordt het advies om de auto te laten staan goed opgevolgd. Uit verkeerscijfers zou blijken dat er in de stad meer fietsers zijn en dat het aantal passagiers in de bussen met ongeveer vijftien procent is gestegen. Ook het aantal gebruikers van de P+R-terreinen aan de rand van de stad is toegenomen, stelt de opdrachtgever voor de verbouwing van de zuidelijke ringweg.

Het planbureau houdt echter wel een slag om de arm als het gaat over de komende weken. Aanpak Ring Zuid verwacht vanaf komend weekend en in de periode erna fors meer verkeershinder, omdat de afsluitingen grote gevolgen hebben voor de hele stad. “We zien nu al dat het verkeer zich anders over de stad verdeelt”, aldus Aanpak Ring-Zuid. “Daarom is het op sommige locaties juist drukker. Zo was er meer verkeer op de Stationsweg. We hebben hier maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het busverkeer hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt. Zo hebben we de verkeerslichten anders ingesteld, markeringen aangepast en extra borden geplaatst. Ook op de noordelijke ringweg en de Laan Corpus den Hoorn was meer verkeer dan normaal.”

Nieuwe fases voor Operatie Julianaplein

Komende vrijdag begint fase 3 van de operatie. Dan wordt de aanleg van de tijdelijke baan voor het verkeer vanaf Hoogezand richting Assen afgerond. Ook wordt het nieuwe asfalt aangesloten op de bestaande rijbanen. Tevens start de ontmanteling van het Julianaplein. Maandag start fase 4. Dan wordt het oude asfalt van het Julianaplein verwijderd en wordt er een begin gemaakt met de sloop van geluidsschermen naast de Maaslaan. Fase 4 duurt tot en met 28 maart. Dan is alleen verkeer mogelijk van Assen naar Hoogezand en vice versa.