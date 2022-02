Teunis Dokter doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen: “Programma presenteer ik op 2 maart”

nieuws

Teunis Dokter wil als onafhankelijk kandidaat meedoen aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen

Teunis Dokter uit Stad gaat met een blanco kieslijst meedoen aan de verkiezingen. Zijn verkiezingsprogramma presenteert hij op 2 maart.

Hoi Teunis! Drie weken geleden was je nog op zoek naar steunverklaringen om deel te nemen, afgelopen week het goede nieuws. Blij?

“Ja, ik ben absoluut blij. Ergens had ik wel verwacht dat het zou gaan lukken. Om mee te kunnen doen had ik dertig steunverklaringen nodig. Dat aantal had ik snel bij elkaar. Mensen die ik ken, vrienden en studiegenoten van vroeger maar ook mensen die ik helemaal niet kende, waren bereid om hun handtekening te zetten. Eigenlijk kwamen er iedere dag wel twee aanmeldingen binnen. Het meest frappante was dat ik nog nooit zo vaak op het gemeentekantoor ben geweest. Want bij iedere verklaring moest ik aanwezig zijn.”

Afgelopen week werd in de media gemeld dat je mee gaat doen. Stond je telefoon roodgloeiend?

“Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik heb wel wat berichtjes en felicitaties binnengekregen van mensen die het op was gevallen, maar de telefoon stond niet roodgloeiend. Ook qua mediabelangstelling is het rustig. Wel ben ik uitgenodigd door Forum Groningen om op 14 maart mee te gaan doen aan het verkiezingsdebat. Dat ga ik uiteraard doen, want dat is een mooie kans om me in de schijnwerpers te plaatsen.”

Het verkiezingsprogramma waar je deelname op gestoeld is wordt gepresenteerd op 2 maart. Waarom zo laat?

“Eigenlijk heeft dat twee redenen. Ik vind het heel belangrijk dat partijen in de politiek onderscheidend van elkaar zijn. Als ik komende week het programma zou presenteren dan weet ik zeker dat andere partijen standpunten over gaan nemen. Van die punten waar ze zelf niet aan gedacht hebben, die worden dan overgenomen omdat het wel goed in hun programma past. En dat vind ik jammer, omdat juist daardoor partijen heel erg veel op elkaar gaan lijken. Daarom wacht ik tot 2 maart.”

Er is nog een tweede reden?

“Klopt. De komende tijd kunnen mensen feedback leveren op mijn verkiezingsprogramma, maar kunnen ook nieuwe ideeën indienen. En voor de duidelijkheid, op 2 maart wordt mijn volledige programma gepresenteerd maar onderhand staan op mijn website al verschillende standpunten die ook in het programma terug zullen komen. Zo vind ik dat er een nieuwe A7 aangelegd moet worden tussen Eelde en Haren waardoor er minder verkeer, en minder vrachtverkeer, via de zuidelijke ringweg gaat rijden. Daarnaast moet er een noodkrediet voor daklozen opgezet worden waarmee dakloosheid voorkomen moet worden en moet er gewerkt worden aan een betere begeleiding naar werk, naar kansrijke beroepen als schilders en timmermannen.”

De komende weken ben je van plan om de straat op te gaan?

“De bedoeling is inderdaad om de komende periode de wijken in te gaan om campagne te voeren. Ik wil dat gaan doen door 300 vrijwilligers te mobiliseren. De kern bij het campagne voeren moet worden dat door zo weinig mogelijk te doen het maximale bereikt moet gaan worden. Het idee is niet om van huis naar huis te trekken of als een gek door de stad te gaan rennen. Nee, wij willen op bezoek gaan bij buurt- en wijkcentra en daar in gesprek gaan met de mensen. Mensen die het leuk lijkt om hierbij te assisteren die kunnen zich aanmelden op mijn website.”

En dan is de dag van de verkiezingen daar. Wat nu als je twee of drie zetels in de wacht sleept?

“Als ik drie zetels haal dan heb ik twee lege stoelen naast me die ook niet bezet gaan worden, want ik doe mee met een blanco kieslijst. En hoe dat dan zal gaan. Ik vind het belangrijk dat wat ik ga doen nut heeft, dat het iets oplevert. Maar ik heb in ieder geval erg veel zin in de komende periode.”

Meer informatie over Dokter vind je op deze pagina.