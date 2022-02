Testlocatie aan Damsterplein gaat zondag dicht

nieuws

Foto: GGD Groningen

Aanstaande zaterdag neemt de GGD voor het laatst coronatesten af aan het Damsterplein. De GGD doet de tijdelijke testlocatie op slot.

De GGD opende de testlocatie in de eerste week van december, in verband met de vierde besmettingsgolf van het coronavirus. Nu minder mensen zich door de GGD laten testen op het coronavirus, is een vierde testlocatie in de Stad er één te veel.

Vanaf zondag kunnen Groningers zich laten testen aan de Europaweg, het Zernikepark en aan de Neutronstraat. Maandag maakte de GGD al bekend dat het, ondanks de versoepelingen in de coronamaatregelen, voorlopig vasthoudt aan het gebruik van mondkapjes en anderhalve meter afstand op de test- en vaccinatielocaties.