Test- en vaccinatielocaties GGD Groningen vrijdag vanaf 14.00 uur dicht wegens storm

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Alle corona test- en priklocaties van GGD Groningen sluiten komende vrijdag om 14.00 uur. Met de vroege sluiting wil de GGD voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan voor medewerkers en bezoekers, als gevolg van storm Eunice. De zware windstoten die met de storm gepaard gaan, zouden mogelijk voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.

“Door om 14.00 uur onze locaties te sluiten geven we onze medewerkers de kans om veilig thuis te komen”, schrijft GGD-woordvoerder Lily Benjamin in een persbericht. De dienst zag afgelopen woensdag al meerdere gevaarlijke situaties en ongelukken ontstaan bij medewerkers en bezoekers van de vaccinatielocaties, tijdens storm Dudley. “Onze locaties van GGD Groningen zijn allemaal in een pand (niet in een tent) en dus goed bestand tegen de storm. Maar bij zo’n zware storm kan toch schade of gevaar ontstaan voor bezoekers of medewerkers. Bijvoorbeeld door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Het hoogtepunt van de storm wordt verwacht in de namiddag en in de avond. Bovendien rijden er na 14.00 uur geen treinen meer.”

Mensen met een afspraak na 14.00 uur worden zoveel mogelijk persoonlijk geïnformeerd en kunnen eerder op de dag terecht. De GGD probeert mensen met een afspraak te bellen om de afspraak te verplaatsen. Mensen kunnen ook zelf bellen om hun afspraak te verplaatsen (telefoonnummer 050 – 367 4000. Eerst optie 1, daarna optie 3), maar het hoeft niet. Men kan eerder op de dag terecht of op een andere dag. Ook zonder (nieuwe) afspraak.