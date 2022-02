‘Terugkeer naar normaal waterpeil duurt nog een paar dagen’

nieuws

Foto via Waterschap Hunze en Aa's

Waterschap Hunze en Aa’s verwacht dat het nog een paar dagen duurt voordat de waterstanden in de provincie terug zijn op het normale niveau. De enorme hoeveelheid water na storm Eunice heeft tijd nodig om te worden afgevoerd, aldus het waterschap.

Vorige week zondag en maandag viel er 55 millimeter aan neerslag in de provincie. Een hoeveelheid die normaal gesproken in ongeveer een maand valt. Omdat ook in de rest van de maand veel water uit de hemel kwam, was de grond doorweekt.Het waterpeil bereikte maandag 22 februari een piek van NAP +1.19m. Normaal is dat 0.53 meter.

“We verwachten dat het nog een paar dagen duurt voordat we terug zitten op de normale waterpeilen”, schrijft het waterschap maandagochtend. “In de beekdalen van de Drentsche Aa, Ruiten Aa en Hunze kunnen we veel water tijdelijk vasthouden. Deze beken mogen buiten hun oevers treden. De kronkelende beken zorgen voor een vertraagde afvoer van water. Hierdoor duurt het langer voordat het water naar laaggelegen gebieden stroomt, waardoor overlast beperkt blijft.”

De gronden zullen op veel plekken nog wel enige tijd drassig blijven, zo waarschuwt Hunze en Aa’s. “Ook kan water nog enige tijd in kruipruimtes blijven staan. Hoe vervelend dit ook is, het heeft echt even tijd nodig voordat het water weer wegzakt in de bodem.”