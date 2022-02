Terrein Grunopark wordt woon- en recreatiegebied

nieuws

Foto: Bureau Meerstad

De gemeente Groningen heeft het terrein van Break Out Grunopark aangekocht. De plek aan de zuidoostzijde van Meerstad moet een nieuw woon- en recreatiegebied worden.

Het plan is om over enkele jaren op het terrein van het Grunopark en het naastgelegen gebied De Wierden een ‘waterstadje’ te laten ontstaan, met een haven en recreatieve voorzieningen. De plannen worden verder uitgewerkt door Bureau Meerstad, in samenspraak met de omgeving. De gemeente spreekt van betaalbaar en natuurlijk wonen.

Eigenaar Swieter heeft besloten om de camping met recreatieve voorzieningen aan de gemeente te verkopen. Tot in elk geval 2024 blijft Break Out Grunopark in bedrijf.