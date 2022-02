Studentenpand aan Vondellaan enige tijd ontruimd vanwege brand

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een studentenpand aan de Vondellaan is in de nacht van zaterdag op zondag enige tijd ontruimd geweest nadat er brand was gemeld. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 01.40 uur binnen bij de hulpdiensten die daarop ter plaatse kwamen met een tankautospuit en een hoogwerker. “Uit voorzorg is het gebouw ontruimd”, vertelt Ten Cate. “Op het plein voor het pand staan een twintig tot dertigtal studenten. Brandweerlieden hebben onderzoek gedaan in het pand. Van hen begreep ik dat er een brandje heeft gewoed op de eerste verdieping.”

De situatie kon snel onder controle worden gebracht. Na een half uur kon de brandweer weer terugkeren naar de kazerne en kon het gebouw vrijgegeven worden.