Studenten verrast door hoge energierekening: “Niet iedereen kan dit betalen”

Studenten die in de containers op het Suikerunieterrein wonen, maken zich zorgen. Zij kregen afgelopen vrijdag te horen dat hun energierekening met 200 euro is gestegen.

De studenten betalen nu geen 80, maar 280 euro per maand. Daarmee betalen ze nu in totaal 760 euro voor hun woning. Dat was erg schrikken. “De avond dat we de e-mail kregen zocht iedereen elkaar op om te vragen of ze de mail ook hadden gezien,” vertelt bewoner Carmen Pennanen. “We waren allemaal erg verrast. We zijn allemaal internationale studenten en dit is al een goedkopere woning, dus een prijsstijging van 200 euro is heel erg veel. Niet iedereen kan dat betalen, vooral op zo’n korte termijn.” De studenten kregen namelijk ook te horen dat de verhoging van de rekening met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar ingaat.

“Sommige mensen, vooral die hier net zijn komen wonen, willen zich alleen focussen op hun studie en niet op het oplossen van dit conflict. Dat kost veel tijd en moeite.” Veel bewoners proberen nu contact te krijgen met de eigenaren van de containerwoningen. “We willen natuurlijk dat de eigenaren hun standpunt heroverwegen en zich aan het contract houden, zodat de prijs voor ons 80 euro blijft. Als dat niet gebeurt, wordt de situatie veel ingewikkelder. Zoals ik al zei kan niet iedereen dit betalen en we hebben ook het idee dat dit niet legaal is. Dus we hopen dat de eigenaren en Groningse Panden met ons willen samenwerken en de prijs zo willen houden als in ons contract staat.”

Toch heeft Pennanen wel vertrouwen dat het goed komt. “Eerlijk gezegd vertrouw ik de wet. Dus als dit illegaal is, ben ik optimistisch dat het wordt opgelost. Ik zeg ook steeds tegen andere studenten dat ze zich geen zorgen hoeven te maken en niet in paniek moeten raken. We komen hier wel doorheen, en ik hoop dat het dan weer hetzelfde wordt als voor dit conflict.”