Studenten protesteren voor volledige compensatie leenstelsel

Foto Andor Heij Protest tegen leenstelsel en voor behoud basisbeurs

Studenten uit het hele land protesteren zaterdag in Amsterdam om een volledige compensatie voor het leenstelsel op tafel te krijgen. Bij de actie worden zeker 5.000 studenten verwacht.

Tot 2015 kregen studenten een prestatiebeurs. Die beurs werd omgezet in een gift als er voldoende gepresteerd werd. In 2015 ging het systeem op de schop en werd het leenstelsel ingevoerd. Studenten kunnen geld lenen tegen een relatief lage rente. Het nieuwe kabinet Rutte wil van het leenstelsel af omdat het ongelijkheid in de hand zou werken. De verwachting is dat studenten vanaf september 2023 weer gebruik kunnen maken van een prestatiebeurs. Voor de studenten die tussen 2015 en 2023 gestudeerd hebben komt er een tegemoetkoming waar één miljard euro voor is vrijgemaakt. Gemiddeld komt dit neer op 1.000 tot 2.000 euro per student. Terwijl de gemiddelde studieschuld op ruim 15.000 euro ligt.

Aanvankelijk zou het protest zaterdag op De Dam plaatsvinden, maar vanwege de grote opkomst is het verplaatst naar het Museumplein. “Het begint om 13.00 uur”, laat Ama Boahene van de Landelijke Studentenvakbond weten. “Verschillende studenten zullen spreken, daarna volgt er een mars door de stad.” De vakbond noemt het belangrijk dat alle studenten gecomponseerd worden. “Niet alleen de studenten met hoge schulden, maar ook de studenten die thuis bleven wonen of die veel gewerkt hebben.”

Vrijdag liet het bestuur van de Hanzehogeschool weten dat zij zich achter de studenten scharen.