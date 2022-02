‘Strijd mee’ verkiezingsslogan SP voor gemeenteraadsverkiezingen

De SP gaat met de leus ‘Strijd mee’ de campagne in voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Jimmy Dijk is lijsttrekker voor de Socialistische Partij.



Dijk wil richting de verkiezingen de nadruk leggen op het feit dat de SP volgens hem anders dan andere partijen de politiek echt in de praktijk brengt. “We staan hier in Vinkhuizen waar de bewoners samen met de SP hebben gestreden voor renovatie van hun woningen. Toen dat lukte en ze de smaak te pakken hadden wilden ze ook graag een nieuwe speeltuin, die hier achter ons in aanbouw is,” vertelt Dijk voor de camera vaan OOG TV.

De partij wil verder onder meer de Voedselbank overbodig maken door meer aan inkomensondersteuning te doen. Ook wil de SP dat er 1000 banen bij de gemeente worden gecreëerd in bijvoorbeeld buurtconciërges, conciërges op scholen maar ook in de groenvoorziening. De nieuwe plannen voor de Nieuwe Poort, een nieuwe Oosterpoort vindt de SP maar niets.