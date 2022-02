Streep door concerten NNO na ingrijpen management Rammstein

nieuws

Foto: Ewoud Rooks via Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Twee concerten van het Noord Nederlands Orkest, het NNO, gaan komende week niet door. Reden is dat het management van de Duitse metalband Rammstein heeft ingegrepen.

De concerten stonden gepland op 9 en 11 februari. Het NNO laat op haar website weten dat deze concerten niet door gaan. Aan de concerten is twee jaar gewerkt. Er zouden werken gespeeld worden van de Duitse componist Richard Wagner. Deze stukken zouden gecombineerd worden met nummers van Rammstein, waarbij deze uitgevoerd zouden worden door de coverband Feuerengel uit Duitsland. Laatstgenoemde moet altijd toestemming vragen aan Rammstein of zij hun nummers mogen spelen. Rammstein heeft dat in dit geval geweigerd. Reden is dat de metalband niet geassocieerd wil worden met Wagner.

Wagner is in Duitsland, maar ook daar buiten, zowel qua persoon als musicus, nog vaak onderwerp van controverses en discussies. Zo ageerde hij sterk tegen Joden. Het Noord Nederlands Orkest baalt ondertussen, omdat de band al twee jaar lang op de hoogte is van de plannen. Desondanks legt het NNO zich neer bij het besluit. Mensen die al een kaartje hadden gekocht kunnen hun geld terug krijgen.