Stormschade Parcival College: “Twee lokalen zijn weer bruikbaar, drie nog niet”

nieuws

Foto: Rolf Hiemstra

Leerlingen van het Parcival College krijgen maandag gewoon fysiek onderwijs op school. Op de school is de afgelopen dagen hard gewerkt om de stormschade van vorige week te repareren.

Vorige week blies de storm het dak van de school waardoor water het gebouw binnen kon dringen. Vijf lokalen en een pauzeruimte raakten zwaar beschadigd. “Er is de afgelopen week ontzettend hard gewerkt”, vertelt teamleider Rolf Hiemstra van de school. “Inmiddels hebben we twee lokalen kunnen herstellen. Het dak in deze lokalen hebben we kunnen dichten, er is een nieuw systeemplafond geïnstalleerd en nieuwe verlichting is geplaatst. Drie andere lokalen worden de komende tijd aangepakt. Ook de pauzeruimte kan nog niet gebruikt worden.”

Noodlokalen

Ondanks dat er drie lokalen nog niet gebruikt kunnen worden is er maandag wel gewoon weer fysiek onderwijs mogelijk. “We hebben rekening gehouden met een noodscenario, waarbij lessen deels digitaal zouden plaats kunnen vinden. Maar vanwege de twee lokalen die weer gebruikt kunnen worden en de plaatsing van noodlokalen aan de Merwedestraat kunnen we onze lessen gewoon fysiek aanbieden. Die noodlokalen stonden al gepland, maar die hebben we eerder kunnen plaatsen en ook kunnen installeren. Er is elektriciteit aangelegd, de ICT is geregeld en ook goede luchtventilatie.”

Bouwbedrijf, schilder, schoonmaakbedrijven

Hiemstra roemt de betrokkenheid. “Vorige week zaterdag hebben diverse collega’s de handen uit de mouwen gestoken. Ook afgelopen week, tijdens de vakantie, was er veel betrokkenheid. Van collega’s, maar ook van leerlingen en ouders die hun hulp hebben aangeboden. Het is geweldig dat er door een ieder zoveel werk is verzet. Donderdag waren hier twee schoonmaakbedrijven actief, een schilder een bouwbedrijf. Iedereen zette zijn beste beentje voor. Heel fijn.”

Schade

De precieze schade aan het pand is nog onbekend. “Het goede nieuws is dat de schade door de verzekering vergoed wordt. Maar de komende tijd zal duidelijk worden hoe ernstig het precies is. De komende week zullen er collega’s op school komen die meer kunnen zeggen welke spullen precies lagen opgeslagen in de lokalen. Dat zal nog geïnventariseerd moeten worden.” De komende weken gaat er hard gewerkt worden om ook de overige lokalen weer zo snel mogelijk in gebruik te kunnen nemen.