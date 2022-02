Stormachtig weer boven Groningen; schade gemeld in Stad

nieuws

Foto via pxhere.com (CC0 Public Domain)

Weggebruikers in Groningen hebben het ongetwijfeld gemerkt: Zware windstoten tot 90 kilometer per uur uit een noordwestelijke richting raasden vrijdagochtend over de provincie.

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kunnen de buien vergezeld gaan van hagelbuien. Op dit moment heeft vooral het Waddengebied last van zwaar weer. Het KNMI gaf daarom weerswaarschuwing ‘code geel’ af voor het gebied.

De harde wind zorgde op verschillende plekken in de gemeente voor stormschade, onder meer aan de Gelderse Roosstraat in Selwerd.

Het stormachtige weer is van korte duur. Volgens Kamphuis volgt in de loop van de vrijdagochtend geleidelijk aan een regelmatig doorbrekende zon en een droge middag, met een matige en afnemende noordwestenwind.