Storm Franklin passeert Groningen: windstoten tot 80 km per uur en veel neerslag

Wateroverlast op een afrit. Foto: weginspecteur Jeroen / Rijkswaterstaat

Storm Franklin is zondagavond Groningen gepasseerd. Daarbij ontstonden er geen grote problemen.

Op het KNMI-meetstation in Eelde werden windstoten tot tachtig kilometer per uur gemeten, op Lauwersoog ging het om windsnelheden tot 91 kilometer per uur. Op het hoogtepunt stond er in de provincie een windkracht 8. Rijkswaterstaat meldt dat er op sommige plekken wateroverlast en stormschade ontstond. Aannemers konden dit snel verhelpen waardoor de overlast beperkt bleef. Ook de komende uren zijn er nog windstoten mogelijk. ‘Code geel’ blijft nog tot 02.00 uur van kracht.

Windstoten

Storm Franklin lag zondagochtend ten westen van Ierland. Het Ierse weerbureau Met Éireann voorspelde windstoten tot 110 kilometer per uur waarop er voor verschillende provincies ‘code oranje’ werd gegeven. Engeland volgde, in Nederland kregen de westelijke kustprovincies en het IJsselmeergebied ‘code oranje’. Het hoogtepunt van de storm, een zogeheten koufront, passeerde rond 23.00 uur Groningen. Bij de passage van het koufront werden de hoogste windsnelheden gemeten.

Tekst gaat verder onder de tweet

Code oranje is zojuist ingetrokken, wel geldt tot morgen nog code geel ivm zware windstoten. Het overduidelijk zichtbare koufront (rode lijn) trekt nu spoedig het land uit en daarmee ook tijdelijk de meeste wind. ℹ️ https://t.co/slITfVr7eJ pic.twitter.com/xGH73B7P8H — Weernieuws.info (@Weernieuws_info) February 20, 2022

Neerslag

Zowel voor als na de passage van het koufront viel er flink wat neerslag. Op het meetstation in Eelde werd in het afgelopen etmaal 29 millimeter afgetapt. Op Lauwersoog gaat het om 22,4 millimeter. “Er is veel regen in korte tijd gevallen”, laat waterschap Noorderzijlvest weten. “In het zuidelijk deel van ons werkgebied zien we hoge waterstanden. Onze stuwen staan laag en de gemalen draaien. We doen ons best lokale wateroverlast te voorkomen. Het kost tijd om water af te voeren.” In Stad moest de brandweer in actie komen voor wateroverlast aan de Korreweg en op de Bunnemaheerd. Ook elders in de provincie moest de brandweer voor wateroverlast in actie komen.

Harde wind

Met de komst van storm Franklin begon in de middag de wind al aan te halen. De brandweer moest onder andere in actie komen aan de S.O.J. Palmelaan waar dakplaten van een woning dreigden te waaien. Ook werden er stormschade gemeld aan het Prof. H.C. van Hallpad en aan de Duindoornstraat. De hoogste windsnelheden werden zondag gemeld in Vlissingen waar windstoten tot 129 kilometer per uur werden gemeten. In Wijk aan Zee werden windstoten tot 118 kilometer per uur gemeten en op Vlieland ging het om snelheden tot 114 kilometer per uur.

Code geel

De komende uren wordt het rustiger. Maandag geldt er vanaf 11.00 uur opnieuw een ‘code geel’ voor de provincie Groningen. Storm Franklin is dan richting Scandinavië getrokken maar zorgt dan opnieuw voor een windveld waarbij er windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur mogelijk zijn, langs de kust 100 kilometer per uur. In de loop van de middag en avond neemt de wind af.

📍#Groningen | Een korte (extra) dienst gedraaid van 19.00 tot 00.00 uur. Diverse meldingen afgehandeld, voornamelijk stormschade en wateroverlast. De aannemer is op diverse plekken bezig alles te verhelpen. Deze week begint de klus om alles te herstellen @RWS_NN @RWSverkeersinfo pic.twitter.com/vgKRkzzoj5 — Weginspecteur Jeroen (@WIS_Jeroen1) February 20, 2022