“Storm Eunice die over Groningen trok was ongewoon zwaar”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Een ongewoon zware storm. Met die woorden blikt OOG-weerman Johan Kamphuis terug op storm Eunice.

“Vaak beperkt stormkracht zich tot het kustgebied”, vertelt Kamphuis. “Maar bij deze storm was dat anders. Op vliegbasis Eelde kwam het zelfs tot zware storm, windkracht 10. Ook op veel andere KNMI-stations in het westen van het land was dat het geval. Het was zwaarder dan was voorzien. Boven het IJsselmeer en op Vlieland woedde enige tijd een zeer zware storm, windkracht 11.”

Orkaankracht

Ook de windstoten pakten zwaar uit. “De windstoten waren verraderlijk. Op Eelde werd een windstoot van 124 kilometer per uur gemeten, wat orkaankracht is. Delfzijl kwam op 128 kilometer per uur. Dat was zwaarder dan in het Lauwersmeergebied waar de hoogste gemeten windpiek 123 kilometer per uur bedroeg. Dat kwam door de trekrichting van de depressie. Op Vlieland was een windstoot van 138 kilometer per uur. Opvallend is dat de zwaarte windstoot werd gemeten boven land en wel op vliegveld Zestienhoven, 145 kilometer per uur. Die snelheid werd ook boven het IJsselmeer gemeten.”

Ongewoon zwaar

“We hebben kennis gemaakt met ongewoon zware en extreme krachten van de elementen. Slechts zelden weet een storm in ons land de windsnelheden zo op te voeren. Het KNMI had er goed aan gedaan dat vooral in het noorden en westen sprake zou zijn van een zeer waarschijnlijk extreme situatie, waarbij tijdstip en verwachte windsnelheden geduid werden. Dat had een hoop discussies gescheeld over de kleurcodes en een beroep gedaan op ons gezonde verstand. De komende dagen blijft het waaien maar een storm als deze hoeven we voorlopig niet te vrezen.”