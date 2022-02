Stijging woningprijzen in vlakt af in Groningen, aantal verkopen rijst de pan uit

nieuws

De stijging van de woningprijzen in de gemeente Groningen lijkt in de maand december iets te zijn afgevlakt ten opzichte van de maanden ervoor. Dat meldt Ortec Finance vrijdagochtend. Het aantal transacties daarentegen blijft de pan uit rijzen, met de grootste stijging in het aantal verkopen in Noord-Nederland.

De woningprijzen in de gemeente waren in december 0,53 procent hoger dan in de maand ervoor. Ook in de provincie als geheel kalmeerde de prijsstijging naar 0,13 procent ten opzichte van november. Vrijstaande woningen in de provincie waren zelfs 0,25 procent goedkoper dan de voorgaande maand.

Daarentegen steeg het aantal verkopen in de gemeente Groningen aanzienlijk. Per duizend koopwoningen wisselden er in december gemiddeld 8,38 van eigenaar. Een maand ervoor waren dat er nog iets meer dan zes.

Landelijk stegen de woningprijzen opnieuw iets minder hard dan de maand ervoor (0,7 procent). Ten opzichte van een jaar geleden zijn de prijzen echter met ruim 20% gestegen. Het aantal transacties in december 2021 was 30 procent hoger dan in de voorliggende maand, terwijl dit aantal ruim 35 procent lager is dan een jaar geleden.