Stijging aantal coronapatiënten in noordelijke ziekenhuizen

Foto via UMCG

Het aantal coronapatiënten in de drie noordelijke provincies is sinds afgelopen donderdag flink toegenomen. Met name in Friesland was een sterke toename te zien, maar ook de Groninger ziekenhuizen behandelden maandagochtend meer patiënten met corona.

In Groningen lagen maandagochtend 32 mensen met corona in een ziekenhuis, twee meer dan donderdagochtend. Op de IC’s steeg het aantal COVID-patiënten van vijf naar acht.

De ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe behandelden maandagochtend gezamenlijk 92 coronapatiënten, dertien meer dan donderdagochtend. Met name in Friesland steeg het aantal opgenomen COVID-patiënten aanzienlijk (van 31 naar 42). De IC’s in het noorden behandelden maandagochtend 19 coronapatiënten, vier meer dan donderdag.

Het aantal ziekenhuisopnames van patiënten van buiten de regio daalde van drie patiënten naar één patiënt.