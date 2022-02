In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart praten Wouter Holsappel en Ecco van Oosterhout in de podcast Grote Markt 1 met alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen.

In deze aflevering is Steven Bosch van Student en Stad te gast. De studentenpartij bezit momenteel één zetel in de Groningse gemeenteraad, in de persoon van Steven Bosch zelf. Hij nam ongeveer een jaar geleden het stokje over van Marten Duit, die bij de vorige verkiezingen nog lijsttrekker was.