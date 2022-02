Stempas gemeenteraadsverkiezingen valt deze dagen op de deurmat

nieuws

Deze dagen worden de stempassen in de gemeente bezorgd. Deze foto is digitaal bewerkt om de privacy te kunnen waarborgen. Foto: Joris van Tweel

In Groningen vallen deze dagen de stempassen voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op de deurmat.

In de envelop zit naast de stempas ook een brief van burgemeester Koen Schuiling (VVD). In de brief legt Schuiling het belang van de verkiezingen uit, maar ook hoe je over drie weken je stem kunt uitbrengen. De stembureaus in Groningen zijn op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart geopend. Op 16 maart hebben alle stembureaus de deuren wagenwijd open staan, op 14 en 15 maart zijn zestien bureaus geopend. Hiertoe is besloten om drukte in de stembureaus te voorkomen.

Woensdag maakte minister Hanke Bruins-Slot (CDA) van Binnenlandse Zaken bekend dat tijdens de verkiezingen geen verplicht mondkapje gedragen hoeft te worden. Ook is de anderhalve meter niet verplicht. Wel worden stembureaus zo ingericht dat mensen wel anderhalve meter afstand kunnen houden, als men dat wil.

Meer informatie over de verkiezingen vind je op deze website van de gemeente.