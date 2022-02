Stedenband verbaasd over uitspraken JOVD: “Wij laten Russen kennis maken met het westen”

nieuws

De haven van Moermansk. Foto: Martin Lie, Trondheim / wikipedia

De Stedenband Groningen-Moermansk is verbaasd over de uitspraken die de JOVD zondagmiddag deed.

De JOVD Groningen liet zondagmiddag weten het onverklaarbaar te vinden dat de Stedenband Groningen-Moermansk de banden met Rusland niet wil verbreken. De jonge liberalen erkennen de stedenband dan ook niet langer. Ook vindt men dat de gemeente Groningen zo snel mogelijk de geldkraan dicht moet draaien. Voorzitter Marjo van Dijken van de Stedenband is duidelijk: “Het was netjes geweest als de JOVD zich had laten informeren over wat we precies doen. Dat hebben ze helaas niet gedaan.”

“Wat Poetin flikt kan niet”

Over het conflict in Oekraïne is Van Dijken ook duidelijk: “Wat er de afgelopen dagen is gebeurd, dat veroordelen wij. Wat Poetin flikt kan niet. Nu niet, nooit niet. Daar ben ik heel stellig in. De sancties die nu zijn afgekondigd, zoals het niet organiseren van sportwedstrijden in Rusland, daar staan wij ook achter. De maatregelen moeten als doel hebben om de elite, om het Kremlin, in de portemonnee te treffen.”

“Russische jongeren geloven door propaganda dat in het westen iedereen homoseksueel is”

Dan naar de Stedenband zelf: “Wat wij doen is twee dingen. In opdracht van de gemeente Groningen ondersteunen, faciliteren, wij Groningse scholen om in contact te komen met Moermansk. Dat werkt twee kanten op. Russische leerlingen komen hier, Nederlandse leerlingen gaan daar naar toe. Volgens mij is dat het beste wat je kunt hebben. Russische leerlingen krijgen veel propaganda voorgeschoteld. In Europa is iedereen homoseksueel en is alles slecht. Sodom en gomorra in optima forma. Door ze hier naar toe te halen zien ze dat de werkelijkheid anders in elkaar steekt. Ervaringen die ze meenemen naar hun thuisland. Belangrijke ervaringen, want deze jongeren zijn de toekomstige leiders van het land.”

Meervoudige gehandicapten

“Daarnaast hebben we al jaren een project rond meervoudige gehandicapten in Moermansk. Je moet je realiseren dat je als moeder vroeger een gehandicapt kind kreeg, dan werd dat in een tehuis gestopt. Op een gegeven moment zijn moeders in Moermansk in actie gekomen. Die hebben gezegd, het zijn onze kinderen. Wij moeten onze kinderen een zo goed mogelijk kwalitatief leven geven. Daar ondersteunen we hen bij met het sturen van hulpmiddelen en materialen. De moeders zijn hier ook geweest om te komen kijken bij Novo en bij De Zijlen hoe dingen hier geregeld zijn.”

Protesten

“Willen we nu dat we deze mensen gaan straffen? Moeten mensen in Moermansk gestraft worden voor iets wat in het Kremlin bedacht wordt? Ik vind van niet. Kijk, als we opdracht krijgen om te stoppen met de Stedenband, dan doen we dat. Maar ik denk dat we ons goed moeten realiseren dat heel veel mensen in Rusland helemaal niet achter dit conflict staan. Dat zie je ook op televisie bij grote protestbijeenkomsten in diverse steden. Misschien is het goed om ook eens na te gaan denken wat er met deze mensen gebeurd die daar opgepakt worden. Die hebben eigenlijk ook hulp nodig.”

Vredesduif

Van Dijken heeft de afgelopen dagen geen contact gehad met Moermansk. “Dat hebben we bewust niet gedaan. We hebben er voor gekozen om even geen communicatie te zoeken. Toevallig werd ik vandaag gewezen op een bericht op Facebook. De Russische coördinator van de stedenband in Moermansk had op Facebook een foto geplaatst van een vredesduif. Dat is veelzeggend denk ik.”

In 2013 maakte OOG Tv een reportage over de uitwisseling van Russische scholieren: