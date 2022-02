Stedenband Groningen-Moermansk ‘weigert mee te gaan in verbreken banden met Rusland’

nieuws

Foto's: Margreet van Asperen

Hoewel de Stedenband Groningen-Moermansk heel erg geschrokken is van de gebeurtenissen in Oekraïne, weigert de Stedenband mee te gaan in het verbreken van de banden met Rusland. Dat schrijft de Stedenband donderdag in een reactie: “We blijven ons best doen Groningers kennis te laten maken met de andere kant, het onbekende Rusland.”

“Wij betreuren de situatie ten zeerste en leven intens mee met de mensen aldaar”, schrijft de stedenband. Maar de verbintenis tussen de twee steden moet volgens het collectief dienen in de rol van ‘bruggenbouwer’. “Waar anderen de banden met Rusland verbreken, weigert de Stedenband daarin mee te gaan en blijven we ons best doen Groningers kennis te laten maken met de andere kant, het onbekende Rusland. Wij zijn ervan overtuigd dat de menselijke maat, de people-to-people contacten uiteindelijk tot ontspanning en wederzijds respect en begrip zal leiden.”

De Stedenband noemt de acties die Rusland deze maand op gang bracht in Oekraïne ‘een absoluut dieptepunt’ in het meer dan dertigjarige verband tussen de twee steden: “Waar er onder Gorbatsjov nog sprake was van hoop en onder Jeltsin van verwondering, is de relatie onder Poetin in rap tempo bekoeld. Vooral sinds de annexatie van de Krim door Rusland. Wat er daarna gebeurde, is bij iedereen bekend.”

Maar de stedenband wil laten zien dat Rusland meer is dan Poetin en zijn acties alleen: “Het beeld dat de gewone Nederlander van Rusland heeft, is sterk vervormd door acties van het Kremlin: hackers, novitsjok, terugtrekking uit het overleg over de MH17, beschuldigingen van provocatie, recente gebeurtenissen in Oekraïne. Echter, dat het Kremlin tot deze acties besluit en ze ook daadwerkelijk uitvoert, wil nog niet zeggen dat het voltallige Russische volk ze steunt. In Nederland (en dus ook in Groningen) is zo langzamerhand het beeld ontstaan dat heel Rusland achter Poetin staat. Er is echter wel degelijk kritiek op het beleid, maar het zal niet zo expliciet worden geuit als wij hier in Nederland gewend zijn. Daardoor lijkt het alsof Poetin veel aanhangers heeft. En dat schijngegeven wordt door het Kremlin weer uitgebuit.”

De stedenband besluit daarom: “Hoe meer de wederzijdse beeldvorming tussen Nederland en Rusland – dus van Russen over Nederlanders en van Nederlanders over Russen – mank dreigt te lopen, hoe meer dat juist ons als Stedenband inspireert om ook die andere Russen, die onzichtbare Moermanskers te leren kennen. En andersom: de Moermanskers kennis te laten maken met die andere Nederlanders, de in Rusland onzichtbare Groningers.”