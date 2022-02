Station Groningen-Noord krijgt laagste cijfer van reizigers in provincie

nieuws

Foto Andor Heij: Noorderstation

Met een 6,6 kreeg Station Groningen-Noord dit jaar het laagste cijfer van treinreizigers in de hele provincie. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor van de NS. Het station in Haren kreeg (met een 7,7) het beste cijfer in de gemeente, waarmee het in de provincie op de derde plaats eindigde.

Haren steeg in het afgelopen jaar aanzienlijk in waardering van treinreizigers, met een stijging van een 7,1 in 2020 naar een 7,6 vorig jaar. Station Groningen-Noord daalde juist in aanzien bij treinreizigers. Het station kreeg in 2020 gemiddeld nog een 6,9, maar daalde naar een 6,6.

Zuidhorn voerde vorig jaar de lijst aan in de provincie, met een gemiddeld cijfer van 7,9. Het deelde de eerste plaats met Kropswolde. Het station in Haren stond op de derde plek in de top-3.

