Statiegeldactie levert Dierenambulance Groningen ruim 500 euro op

nieuws

Dierenambulance Groningen heeft een cheque overhandigd gekregen ter waarde van ruim 500 euro. Het geld is ingezameld door middel van een statiegeldactie.

De actie vond plaats in de Albert Heijn-supermarkt in Hoogkerk. Klanten die hun lege flessen inleverden kregen de mogelijkheid om het statiegeld te doneren aan Dierenambulance Groningen. Bij de Dierenambulance is men blij: “Dit bedrag kunnen we heel goed gebruiken voor onze dierenambulances. Denk bijvoorbeeld aan brandstof voor het op en neer rijden naar de vele meldingen die iedere dag binnenkomen. Maar denk ook aan het transporteren van gewonde dieren naar opvanglocaties”, schrijft de organisatie op sociale media.

Tevens kunnen met het geld materialen worden aangeschaft die hard nodig zijn op de ambulances, zoals kooien en netten. “We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de gulle schenking.”