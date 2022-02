Statenfracties sturen valentijnskaartjes naar Den Haag voor kindrhartcentrum: ‘Laat je Gronings hart spreken!’

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Met een ludieke actie roepen de noordelijke afdelingen van VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun noordelijke Tweede Kamerleden op om volgende week donderdag voor het behoud van het kinderhartcentrum in het UMCG te stemmen.

De Groningse, Drentse en Friese Statenfracties van de vier landelijke regeringspartijen hebben gezamenlijk vier kaarten in de vorm van een hart geschreven waarmee ze zich direct tot hun eigen Kamerleden richten. Op maandag 14 februari (Valentijnsdag) doen de fracties de kaartjes symbolisch op de bus bij de hoofdingang van het UMCG.

“We willen dat onze Kamerleden kiezen voor het behoud van het kinderhartcentrum in Groningen”, schrijven de fracties in een gezamenlijk persbericht. “Wij vrezen namelijk zeer voor de gevolgen die het voorgenomen besluit heeft voor de bereikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige zorg in het Noorden. Zeker omdat ook andere vormen van zorg, zoals de acute kinderzorg en de complexe transplantatiezorg, door de sluiting van het kinderhartcentrum direct worden geraakt.”

In de kaartjes zullen de Statenfracties dan ook oproepen om in ieder geval niet op korte termijn een definitief besluit te nemen over de concentratie van (kinder)hartcentra in Nederland. Extra onderzoek naar de gevolgen is daarvoor nodig, aldus de partijen: “Wij zullen in de tussentijd bij onze Kamerleden blijven benadrukken dat de kinderhartchirurgie in Groningen onmisbaar is voor de inwoners van Noord-Nederland.”

Veel verzet tegen beslissing om hartcentra in Randstad te concentreren

Afgelopen december maakte de inmiddels uitgetreden gezondheidsminister Hugo de Jonge (CDA) bekend dat het UMCG over twee jaar geen hartoperaties meer mag uitvoeren bij kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Deze zorg moet geconcentreerd worden op twee plekken in het land, waarbij het UMCG de afdeling moet sluiten.

Tegen de sluiting van het kinderhartcentrum is veel verzet. Eerder deze week boden het UMCG, patiënten en familieleden een petitie met ruim 260.000 handtekeningen aan in de Tweede Kamer. Ook overheden en ziekenhuizen uit de regio vrezen dat de beslissing ervoor zorgt dat jarenlange opgebouwde ervaring en expertise verloren gaat. Ook vrezen ze de gevolgen van de beslissing voor de acute zorg voor kinderen in de regio.

Op 17 februari wordt er gedebatteerd in de Tweede Kamer over het besluit van De Jonge (en Kuipers).