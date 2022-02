Statenfracties sturen valentijnskaart naar Den Haag voor behoud hartcentrum

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Vier Statenfracties uit Groningen, Friesland en Drenthe voerden maandagochtend actie bij het UMCG. Met een kaart voor Den Haag willen ze laten zien dat ze vinden dat het kinderhartcentrum open moet blijven.

De Statenfracties van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen met deze actie de noordelijke Kamerleden van hun partijen oproepen om tegen het besluit te stemmen om het kinderhartcentrum in Groningen te sluiten. Komende donderdag wordt daarover gedebatteerd.

“We hebben naast deze actie ook persoonlijk contact met onze Kamerleden en werkbezoeken in het UMCG gehad,” vertelt CDA-fractievoorzitter Robert de Wit. “Omdat het debat deze week is, is dit het uitgelezen moment om ons nog een keer uit te spreken op een ludieke manier met een valentijnskaart naar Den Haag. We willen onze landelijke collega’s oproepen: Volg je Groningse hart en zorg dat de kinderhartchirurgie in het noorden bereikbaar blijft.”

Die boodschap wil ook Marjolein Vulpes van de VVD aan haar partijgenoten meegeven. “Dat het kinderhartcentrum in het UMCG open blijft is niet alleen belangrijk voor Groningen, maar voor de hele regio. Daarom zijn wij hier ook met de fracties uit Friesland en Drenthe om hier samen voor te blijven vechten.”

Afgelopen vrijdag werd bekend dat minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid de beslissing over de kinderhartcentra in Groningen en Leiden heeft uitgesteld. Eerst wordt er nog onderzoek gedaan. Dit is gebeurd naar aanleiding van veel ophef die is ontstaan na het besluit om de hartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Utrecht, waardoor die in het UMCG moet sluiten. “We zijn blij dat er eerst een onderzoek komt, maar het is nog maar een eerste stap,” reageert De Wit. “We zijn pas echt blij als de definitieve beslissing is genomen om het kinderhartcentrum hier te houden. Dat is belangrijk voor de bereikbaarheid voor deze complexe zorg in heel Noord-Nederland.”

Vulpes kijkt positief naar het debat. “Onze Kamerleden zien ook wel dat het zoals het nu is gegaan, niet goed is. Het is wel belangrijk dat ze op de hoogte zijn van wat hier speelt. Ik verwacht dat uit het onderzoek komt dat de kwaliteit van het UMCG zo uitzonderlijk goed is dat er geen andere keuze mogelijk is.”