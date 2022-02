Start aansluiting Vinkhuizen op Warmtenet

In Vinkhuizen werd woensdagochtend het startsein gegeven voor de uitbreiding van het warmtenet. Deze werd bijgewoond door leerlingen van CBS de Hoeksteen, wijkraden en omwonenden.

De basisschoolleerlingen hadden stickers en boodschappen voor een mooie toekomst op de leidingen geplakt. De ochtend werd afgetrapt met een korte introductie van het project en hierna werd gekeken naar hoe de warmteleidingen onder het Reitdiep door werden getrokken.

Het warmtenet is een netwerk van leidingen waarmee op een duurzame, CO2 neutrale manier woningen en gebouwen kunnen worden verwarmd. Door deze uitbreiding wordt Vinkhuizen verbonden met Paddepoel en Selwerd, die al zijn aangesloten op het warmtenet. Het water dat door deze leidingen stroomt wordt opgewarmd door restwarmte van verschillende datacenters. Vervolgens wordt het in een zogenoemde warmte- en koudeopslag, of WKO, verhit tot de gewenste temperatuur. Dit proces is gasvrij en dus erg duurzaam. Het warmtenet past daarom goed bij de plannen van de gemeente voor een CO2 neutraal Groningen in 2035.