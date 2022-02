Stadspartij maakt kandidatenlijst bekend voor raadsverkiezingen

nieuws

Met een kieslijst van vijftig kandidaten gaat de Stadspartij 100% voor Groningen de gemeenteraadsverkiezingen aan. De fusiepartij tussen de Stadspartij en 100% Groningen hoopt hiermee winst te boeken op 16 maart.

De eerste zes plaatsen worden gevuld door bekende namen: Amrut Sijbolts, Yaneth Menger, Mariska Sloot, Hans Moerkerk, Niels Hilboesen en René Staijen. Opvallende namen zijn onder meer Tekie Buissink (42) (‘de koningin van Selwerd’ en beheerder van de ‘Groningse Fotodoos’ op Facebook), Onno Kukler (Groninger van het jaar en medeoprichter van Kids United) en Glenn Pinas (basketbalcoach en oud-voorzitter van de Sportpartij).

“Wij hebben bewust gekozen voor een lijst die een afspiegeling is van de Groninger samenleving”, zegt lijsttrekker Amrut Sijbolts. “Van jong tot wat ouder, van mensen met weinig ervaring in de politiek tot mensen met veel ervaring. Daarnaast is het een diverse lijst. Je kunt wel zeggen dat de mensen op onze lijst variëren van kapster tot supermarkteigenaar en van kroegbaas tot nestor van de raad. En dat ben ikzelf”, besluit Sijbolts lachend.

De volledige kandidatenlijst is te vinden op de website van de Stadspartij 100% voor Groningen.