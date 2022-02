Stadspartij 100% voor Groningen ontevreden over aantal stembureaus

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Stadspartij 100% voor Groningen is ontevreden over het aantal stembureaus dat straks bij de gemeenteraadsverkiezingen geopend zal zijn. De partij heeft het Stadsbestuur om opheldering gevraagd.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart kan er in 122 stembureaus in de gemeente een stem worden uitgebracht. De Stadspartij 100% voor Groningen maakt zich zorgen over de ouderen omdat uit de locaties van de stembureaus blijkt dat er geen enkel stemlokaal wordt ingericht in bejaardentehuizen of zorgcomplexen.

Opzetten van stembureaus kost veel tijd

De gemeente Groningen laat weten dat er vanwege de coronapandemie geen stemlokalen in verzorgingstehuizen zijn ingericht, net als vorig jaar bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ondanks dat de coronaregels op vrijdag versoepeld zijn, is het niet mogelijk om op korte termijn nog meer locaties in te richten. Ook omdat dit een klus is die veel voorbereiding kost.

CDA: “Jullie hebben hier toch mee ingestemd?”

De vragen van de partij kunnen ook op een kritisch geluid rekenen van het CDA. “Je hebt hier toch zelf mee ingestemd tijdens de raad van 16 februari”, vraagt Jalt de Haan van de partij. Yaneth Menger van de Stadspartij 100% voor Groningen: “Na meerdere gesprekken met ouderen de afgelopen week desalniettemin toch vragen gesteld of er toch nog mogelijkheden zijn om alternatieven te bieden die ‘dichterbij huis’ zijn.” De gemeente laat weten dat voor mensen die slecht ter been zijn, er een verkiezingstaxi wordt ingezet om hen naar het dichtstbijzijnde stemlokaal te brengen.