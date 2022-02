Stadspark verrast tegen GRC; Gruno zwaar onderuit

sport

Foto: Martijn Minnema. GRC Groningen - Stadspark

Veel afgelastingen in het zondagamateurvoetbal, maar de stadsderby in 1F ging wel door. Stadspark maakte daarin gehakt van GRC. In 2L kwamen Gruno en Lewenborg niet tot winst.

Door Martijn Minnema

Stadspark is hekkensluiter in 1F maar gaf nummer vier GRC vanmiddag een flink pak slaag. Nadat Stadspark voor rust al de betere ploeg was geweest ging het in de slotfase van de eerste helft opeens hard. In de laatste zeven minuten schoot Stadspark vier keer raak en ging zo rusten met een 4-0 voorsprong. Geflatteerd, maar wel een verdiende voorsprong. Getuar Derguti, Patrick Lassche, Cedwin Tel en Navid Poyan scoorden.

Kort na rust zorgde Erwin Alt voor 4-1 maar niet veel later was de marge alweer vier toen Sergio Marcus de 5-1 maakte. Kort voor tijd bracht Erwin Alt met zijn tweede treffer de 5-2 eindstand op het bord. Officieel speelde GRC thuis, maar de wedstrijd werd bij Stadspark gespeeld omdat GRC en Stadspark vanwege een op handen zijnde 120 jarig jubileum geruild hadden. Stadspark is twee plekken gestegen, GRC staat nog steeds vierde.

In de tweede klasse K verloor Gruno ondanks dat het via Mitchel Kalsbeek de leiding had genomen ruim van subtopper Rolder Boys. Bij rust was het al 1-3 waarna Rolder Boys na rust uitliep naar 1-7 alvorens Nicky Smid kort voor tijd de eer redde met de 2-7.

Gruno staat elfde en zag Lewenborg een punt dichterbij komen. Lewenborg speelde thuis 0-0 tegen Peize en is voorlaatste met één verliespunt minder dan Nieuw Buinen dat laatste staat.

In de derde klasse verloor middenmoter Groninger Boys met 2-0 bij Actief, dat derde staat.