Stadsbestuur gaat meedenken met Colosseum over nieuwe locatie

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Stadsbestuur gaat meedenken met het Colosseum over een nieuwe locatie. Dat liet wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport woensdag weten.

Jongman reageerde daarmee op vragen van raadslid Jim Lo-A-Njoe van D66: “Het einde van backbone nadert, mede vanwege de onveilige situatie. Dit betekent dat het Colosseum moet verkassen, terwijl een nieuwe locatie moeilijk te vinden is. Ondertussen zien we dat de sport de afgelopen jaren enorm geëxplodeerd is. Pubers en adolescenten, die uitvloeien bij andere sportverenigingen, vinden juist hier hun gerief. Het is een accommodatie die we niet kunnen missen binnen onze gemeente”, aldus Lo-A-Njoe.

Wethouder Jongman (ChristenUnie): “We kijken of er een skateboard-talenten-hub gestart kan worden”

Wethouder Jongman is het daar mee eens: “Als College zien we inderdaad ook dat urban sports enorm populair zijn geworden. Het is ook de reden waarom we bijvoorbeeld een skatepark in het Stadpark realiseren, en andere skateparken in de gemeente willen gaan verbeteren. Met Topsport Noord zijn we bijvoorbeeld ook aan het kijken of er een skateboard-talenten-hub gestart kan worden. Ondertussen begrijpen we heel goed dat er behoefte is aan een indoor-locatie.”

“Colosseum en BMX zijn belangrijk voor Groninger sportlandschap met regionale aantrekkingskracht”

Het huidige Colosseum is gevestigd in Backbone aan de Travertijnstraat. In de voormalige schoolgebouwen Vinkenborgh en Wilgenborgh is een indoor skatebaan gerealiseerd in de voormalige gymzalen en zwembad. Het huidige contract met Backbone eindigt op Oudejaarsdag van dit jaar. Verlenging is niet mogelijk omdat het gebouw zich in een erg slechte staat bevindt en het Stadsbestuur op de locatie huizen wil bouwen. “Het gaat voor de duidelijkheid om het Colosseum en de BMX. Wij zien dat dit een belangrijk onderdeel is van het Groninger sportlandschap waar meerdere disciplines samen komen. Ook heeft het regionale aantrekkingskracht. Als College denken we mee met het Colosseum over een nieuwe locatie, waarbij we geconfronteerd worden met een groeiende druk op de vastgoedmarkt.”

“We waren, we zijn en we blijven in gesprek”

Toch is Jongman optimistisch: “We verwachten een nieuwe plek te vinden. Eertijds zat het Colosseum aan de Paradijsvogelstraat. Ook toen hebben we goed meegedacht. En ook nu gaan we goed helpen.” Lo-A-Njoe: “Deze reactie is erg hoopgevend, ook met betrekking tot het skateboard-talenten-hub. Maar wat is er al gedaan aan alternatieve locaties, en is het Colosseum daar bij betrokken?” Jongman: “Je kunt niet iets ontwikkelen zonder de club er zelf bij te betrekken. We waren, we zijn en we blijven in gesprek met het Colosseum.”