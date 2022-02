Stadjer (44) aangehouden voor witwassen en hennepteelt; vuurwapens en drugs gevonden

nieuws

Een 44-jarige Stadjer is één van de vier verdachten die maandagochtend werd aangehouden in een politieonderzoek naar witwassen, grootschalige hennepteelt en handel in softdrugs. Tijdens doorzoekingen in Groningen, Emmer-Compascuum en Emmen zijn onder meer drugs en vuurwapens gevonden.

Naast de Stadjer werden ook een 52-jarige man uit Emmer-Compascuum, een 44-jarige vrouw uit Emmer-Compascuum en een 30-jarige vrouw uit Emmer-Compascuum gearresteerd.

Agenten doorzochten woningen in Groningen en Emmer-Compascuum en een growshop in Emmen. Daarnaast werden twee kwekerijen in Duitsland opgerold. Bij de zoekingen werden onder meer grote hoeveelheden contant geld, een grote hoeveelheid hennep en meerdere vuurwapens en munitie aangetroffen. De politie heeft beslag gelegd op meerdere voertuigen, woningen en bankrekeningen.

Volgens de politie kwamen agenten de verdachten op het spoor op basis van eigen onderzoek en anonieme meldingen uit Nederland en Duitsland, aangevuld met informatie uit gekraakte telefoonberichten. Het onderzoek naar deze verdachten (en hun betrokkenheid bij het faciliteren van professionele hennepteelt) is nog niet afgerond.