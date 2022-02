Stadjer (28) zette ‘kwetsbaar slachtoffer’ aan tot prostitutie; cel- en taakstraf opgelegd

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een 28-jarige Stadjer kreeg maandagochtend een cel- en taakstraf opgelegd, omdat hij een destijds achttienjarige bewoonster van een zorginstelling heeft aangezet tot prostitutie.

Twee weken geleden eiste het OM nog een celstraf van achttien maanden tegen de Stadjer. De rechtbank verlaagt de staf naar een celstraf van zestig dagen (waarvan 33 voorwaardelijk) en een taakstraf van 180 uur. Dat doet de rechter vanwege de lange looptijd van het proces en omdat de man zijn leven inmiddels beter op de rit zou hebben.

De rechtbank rekent het de man aan dat de Stadjer misbruik maakte van zijn overwicht op het slachtoffer en misbruik van haar maakte: “De rechtbank leidt uit de tapgesprekken af dat het slachtoffer zowel fysiek als mentaal onder de uitbuiting leed.”

Stadjer maakte afspraken en advertenties voor slachtoffer

Het misbruik van de vrouw voor financieel gewin zou in 2018 en 2019 hebben plaatsgevonden. De politie kwam de Groninger op het spoor, na tips van de zorginstelling waar de vrouw destijds onder behandeling was. De vrouw zou een aantal keer per week door haar ‘vriendje’ worden opgehaald en naar een hotel worden gebracht.

Daarop begon de politie een onderzoek en luisterde onder meer telefoongesprekken af en las berichtjes tussen de verdachte en zijn slachtoffer. Daaruit bleek dat de man haar ‘werktelefoon’ in bezit had, seksafspraken en locaties regelde en voortdurend de beschikking over haar bankpas had.

Agenten volgden de man en zijn slachtoffer tijdens een afspraak in Leeuwarden. De man zette zijn slachtoffer af bij een adres en toen agenten de woning binnengingen, bleek de vrouw een seksafspraak te hebben. Daarop werd de verdachte aangehouden.

Stadjer ontkent en stelt dat partner alles vrijwillig deed

De 28-jarige Groninger ontkent dat hij de vrouw heeft aangezet tot prostitutie. Hij heeft daartoe onder meer aangevoerd dat de vrouw vrijwillig in de prostitutie werkte en dat verdachte haar hierbij enkel heeft geholpen. De advocaat van de man voerde daartoe aan dat de Stadjer geen dwangmiddelen heeft gebruikt om de vrouw aan te sporen tot prostitutie.