Stadjer (24) krijgt taakstraf voor gewelddadige straatroof bij Hofstraat

Foto: Rechtspraak.nl

Een 24-jarige man uit Groningen moet een werkstraf van 180 uur uitvoeren voor een straatroof, die hij eind 2019 in beschonken toestand pleegde in de binnenstad. Bij deze straatroof raakte het slachtoffer gewond door de klap die hij kreeg van de Stadjer.

De rechtbank legde geen voorwaardelijke celstraf op tegen de Stadjer, zoals het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste tegen de straatrover. Ook een 25-jarige compagnon van de man stond terecht voor deelname aan de straatroof, maar deze man ging vrijuit. Volgens de rechtbank is er geen bewijs voor medeplichtigheid van de 25-jarige Stadjer.

De straatroof vond plaats in de buurt van de Hofstraat. Eén van de twee mannen sloeg het slachtoffer bewusteloos en pikte een heuptasje met een telefoon. Omwonenden ontfermden zich over het slachtoffer, nadat de straatrovers hem hulpeloos achterlieten. Wonderwel hield het slachtoffer geen permanent letsel over aan de gewelddadige beroving.

De rechtbank paste het jeugdstrafrecht toe op de 24-jarige Stadjer, omdat hij jonger overkomt dan hij is. Volgens de rechtbank heeft de Stadjer een laag IQ en een belastende voorgeschiedenis. Daarnaast prijst de rechtbank het feit dat de Stadjer op eigen initiatief hulp en begeleiding heeft gezocht. “Het lijkt erop dat verdachte zijn leven drastisch heeft veranderd in positieve zin”, aldus de rechtbank.