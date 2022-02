Staatssecretaris Vijlbrief gaat twee dagen in de maand in Groningen werken

nieuws

Hans Vijlbrief, staatssecretaris Mijnbouw Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

De onlangs aangetreden staatsecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw gaat de komende kabinetsperiode minstens twee dagen in de maand in Groningen werken. Vijlbrief laat dit weten in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief presenteert Vijlbrief zijn plannen voor de komende periode. Hij schrijft dat hij zoveel mogelijk naast de bewoners wil staan om te werken aan praktische oplossingen. De staatssecretaris laat tevens weten dat het Maatschappelijk Beraad, een overleg waarin maatschappelijke organisaties met het kabinet en de regio overleggen, een stevigere rol gaan krijgen.

Vijlbrief haakt daarmee in op een verzoek van de Tweede Kamer of het Maatschappelijk Beraad niet een vaste, adviserende rol kan krijgen in de versterkingsoperatie.