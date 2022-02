Oude, vertrouwde apenkooi blijft favoriet tijdens speldag in sporthal Scharlakenhof

Het is voorjaarsvakantie en daarom werd vandaag in Haren een speldag georganiseerd door het Huis van de Sport. In sporthal Scharlakenhof kwamen veel basisschoolleerlingen samen om nieuwe sporten te ontdekken. Dit gebeurde onder begeleiding van sportcoaches.

De kinderen waren blij dat ze op de eerste vakantiedag binnen kunnen spelen. “Buiten is het heel regenachtig, nat en vies”, zegt deelnemer Pepijn.

“Het is mooi dat de kinderen samen kunnen sporten en ook in de vakantie lekker bezig kunnen zijn”, vertelt sportcoach Roukema, die vandaag een groep kinderen begeleidt. De basisschoolkinderen maken kennis met nieuwe sporten, als boogschieten, lasergamen en longboarden. Ondanks deze nieuwe sporten blijven de kinderen toch het meest fan van het oude, vertrouwde apenkooi!