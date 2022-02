Speerpunten CDA: woningbouw, veiligheid en betrouwbare overheid

nieuws

Jalt de Haan- Foto: CDA Groningen

Het CDA Groningen heeft zijn programma voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. De focus ligt op het versnellen van de woningbouw, forse investeringen in veiligheid en een dienstbare en betrouwbare overheid.

“De huidige woningmarkt is van beleggers, maar volkshuisvesting is van gewone mensen,” zegt lijsttrekker Jalt de Haan. “Dat principe brengen we terug door beleggers uit de gemeente te weren en met een versneld vergunningsproces creëren we snel meer woningruimte.”

Het CDA wil ook de portemonnee trekken voor een veiliger Groningen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat één op de zeven Groningers zich regelmatig onveilig voelt in de directe woon- en leefomgeving. Er moet dan ook hard opgetreden worden tegen wapenbezit, geweld onder jongeren, criminaliteit en seksuele intimidatie. Er moet meer geld naar de politie en handhavers.

Verder moet volgens het CDA de gemeente weer dienstbaar en betrouwbaar worden, voordat en zodat de relatie tussen de Groningers en de overheid kan herstellen.