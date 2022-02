Spanning en zenuwen bij Groninger Studenten Toneel: “Na twee jaar mogen we weer!”

nieuws

Het Groninger Studenten Toneel staat komende week na twee jaar weer op de planken met een theaterstuk. Momenteel worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet.

“We hebben er ontzettend veel zin in”, vertelt Commissaris Productie Eva Kooijmans. “Onze laatste voorstelling hebben we twee jaar geleden gegeven en sindsdien lag vanwege de coronapandemie alles stil. Vanaf komende woensdag staan we vier dagen in het USVA-theater met het stuk Platonov.” De voorbereidingen voor het stuk startten in september. “We hebben toen verschillende audities gehad en daarna zijn we begonnen met het repeteren. Eigenlijk was dat heel gek, want op dat moment wisten we niet wat er in februari mogelijk zou zijn.”

“We hebben staan juichen maar waren ook verbaasd”

Het Groninger Studenten Toneel bestaat uit leden die een passie hebben voor toneel maar er geen opleiding in volgen. Binnen de vereniging ligt de nadruk op het organiseren van eigen theaterproducties en het hebben van gezellige borrelavonden. “We repeteren één keer in de week. Toen in december de coronamaatregelen strenger werden hebben we de repetities eerst naar overdag moeten verschuiven. We hebben ook overwogen om online te repeteren, maar vanwege de vertragingen in de beeldverbindingen was dat geen optie. Twee weken geleden kregen we te horen dat we op de planken mogen staan voor publiek. Ja, we hebben staan juichen, maar we waren ook verbaasd. We konden het in het begin niet geloven.”

Tien hoofdrolspelers

GST speelt de komende week het stuk ‘Platonov’. “Het is een mooi maar ook een groot stuk. We hebben tien spelers op het podium staan die allemaal de hoofdrol hebben. Er zijn geen bijrollen. Iedereen staat ook ongeveer even lang op het podium. Er gebeurt ontzettend veel. Als ik het stuk bekijk dan vind ik het vooral heel confronterend. Het gaat over een aantal studievrienden die een samenkomst hebben waarbij er van alles mis gaat. Het is een herkenbaar en pijnlijk stuk. Relaties worden kapot gemaakt, eigenlijk kom je oren en ogen te kort.”

Kaartverkoop

De komende dagen moet er nog hard gewerkt worden. “We moeten het decor nog opbouwen en in elkaar zetten. Het decor bestaat uit een woonkamer waar het verhaal zich af gaat spelen. Ook is er nog veel werk voor de mensen die de kostuums organiseren. Op dinsdag hebben we de generale repetitie en op woensdag de eerste voorstelling. Qua kaartverkoop gaat het heel goed. Als vereniging hebben we hele enthousiaste leden die graag komen, maar ook familieleden en vrienden zijn natuurlijk erg nieuwsgierig.”

Maar ook mensen die niet lid zijn van de vereniging zijn welkom. “Iedereen mag langskomen. En natuurlijk is dat voor ons extra spannend en zijn er zenuwen. Maar we hebben er heel veel zin in. Ook om mensen te laten zien wat we kunnen.” Kaartjes zijn te koop via de website van het USVA-theater.