SP mikt op zes zetels bij komende verkiezingen: “De wijken in om vertrouwen te herstellen”

Fractievoorzitter Jimmy Dijk (l) vertelt tijdens de digitale aftrap van de verkiezingscampagne dat de partij mikt op zes zetels. Foto: ingezonden

‘Strijd mee’. Dat is de campagneleus waarmee de SP deel gaat nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij mikt bij de aanstaande verkiezingen op zes zetels.

Zondagmiddag vond in het partijkantoor een digitale campagneaftrap plaats waarbij leden van de partij werden bijgepraat over de laatste stand van zaken. De campagneleus, die door fractievoorzitter Jimmy Dijk werd gepresenteerd, verwijst naar de manier waarop de partij in de samenleving staat. “Wij zijn in de gemeente op veel verschillende plekken actief. Wij zijn de enige partij die met goed fatsoen kan zeggen dat we onszelf in elke straat zichtbaar hebben gemaakt. Wij zijn de partij die bij jou aan de deur staat als je hulp nodig hebt”, vertelt Dijk.

“Lage opkomst is de grote vijand”

De partij heeft op dit moment vijf zetels in de Groningse gemeenteraad. “Onze grote vijand is een lage opkomst. En dan met name in de noordelijke stadswijken. Wijken waar we van oudsher veel stemmen weten op te halen. Ter verduidelijking, de opkomst bij de verkiezingen in 2018 lag rond de 44%, maar in deze wijken was slechts 20 tot 30% van de stemgerechtigden bereid om naar de stembus te gaan. Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun stem uitbrengen gaan we buurtbijeenkomsten organiseren. In 2018 hadden we drie grote bijeenkomsten in Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen. De eerste bijeenkomst trok 30 bezoekers, de tweede 50 en bij de laatste konden we 110 mensen verwelkomen. Dit jaar hebben we gezegd, we kunnen er meer doen. Daarom vinden er de komende weken vijftien buurtbijeenkomsten plaats die we gaan organiseren samen met de mensen die in de wijken en dorpen wonen. Dus behalve in Stad gaan we bijvoorbeeld ook naar Ten Boer.”

“Weinig vertrouwen in de politiek”

Volgens Dijk is er in de wijken veel te winnen. “Wat je ziet is dat heel veel mensen bar weinig vertrouwen hebben in de politiek. Wij moeten dat cynisme bestrijden en wij moeten de mensen gaan overtuigen dat het beter kan.” De fractievoorzitter presenteert ook verschillende voorbeelden waarbij de partij in de bres is gesprongen voor bewoners. Bijvoorbeeld bij de schimmelproblematiek in Vinkhuizen, de rattenoverlast in Hoogkerk en de acties voor betere lonen van schoonmakers. “Wij hebben samen met de mensen actie gevoerd, en de problemen op de kaart gezet en opgelost.” Dijk haalt ook uit naar Carine Bloemhoff van de PvdA die afgelopen week zei dat er in Groningen geen behoefte is aan rechts geluid. “Ik zit ook niet op rechtse partijen te wachten, maar dat deze partijen voet aan de grond krijgen is omdat de linkse partijen die nu het Stadsbestuur vormen de problemen die er zijn niet heeft opgelost. En dan kun je richting de rechtse partijen trappen, je had het zelf beter moeten doen. De beste bestrijding van het rechtse partijen is het bestrijden van achterstelling, armoede en tweedeling. De beste garantie daarop is een stem op de SP.”