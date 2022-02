SodM waarschuwt kabinet: “Meer gas opboren kan leiden tot meer schade aan huizen”

nieuws

Het voornemen van het kabinet om de gaswinning in het Groningenveld te verdubbelen brengt risico’s met zich mee. Daarvoor waarschuwt het Staatstoezicht op de Mijnen, SodM, zondag.

Volgens het SodM kan het leiden tot meer schade aan huizen. Het SodM werkt op dit moment aan een advies over het voornemen van het kabinet om de gasproductie te verdubbelen. Dit advies is volgende maand klaar, maar in het televisieprogramma Pointer, dat zondagavond wordt uitgezonden, geeft inspecteur-generaal Theodor Kockelboren het kabinet alvast een voorwaarschuwing. Kockelboren noemt het voornemen onwenselijk. Daarbij wordt verwezen naar een rapport dat vorig jaar al is opgesteld door het SodM. Daarin werd doorberekend wat er zou gebeuren als er in het geval van een koude winter extra gas moet worden opgepompt tot 7,5 miljard kuub. Volgens de SodM nemen in dat geval de risico’s en de kans op schade toe. De kans op aardbevingen in het gebied rond Loppersum verdubbelen dan.

De conclusies van het nieuwe rapport staan nog niet vast maar volgens een woordvoerder van het SodM is het rapport van vorig jaar wel veelzeggend. “We weten dat een dergelijke hoeveelheid opgepompt gas tot een hoger risico en dreiging van aardbevingen leidt. In de nieuwste berekeningen zal duidelijk worden hoe groot dit effect daadwerkelijk is”, laat het SodM aan het Algemeen Dagblad weten. Behalve het SodM komen ook andere organisaties en instellingen met adviezen in de richting van staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66). Het SodM-advies is niet doorslaggevend, maar het is nog nooit voorgekomen dat het advies niet werd opgevolgd.

De uitzending van Pointer is zondagavond om 22.10 uur te zien op NPO2.