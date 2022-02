Sinkhole ontstaan in Koninginnelaan, straat afgezet

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de Koninginnelaan in de Oranjebuurt is zondagavond een sinkhole ontstaan. De straat is afgezet.

“Het sinkhole bevindt zich ter hoogte van de kruising met de Kloosterstraat”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. “In het midden van de straat zijn een aantal stenen weggezakt. Het gat lijkt vrij diep.” Een buurtbewoonster schrijft op sociale media dat het sinkhole in het begin van de avond is ontdekt. Direct werd de gemeente ingeschakeld die een gebied rond de verzakking heeft afgesloten.

“Ook op een aantal andere plekken binnen de afzetting zie je kleine verzakkingen”, vult Weening verder aan. Door de afsluiting kan autoverkeer momenteel geen gebruik maken van het weggedeelte tussen de kruising met de Louise Henriëttestraat en de Kloosterstraat. Naar de precieze oorzaak wordt onderzoek gedaan.

#sinkhole Koninginnelaan ter hoogte van nummer 89. @Oranjebuurt @Plantsoenbuurt

Gelukkig op tijd ontdekt. Wordt nu afgezet.

Hopelijk snel gerepareerd @gemeente_groningen pic.twitter.com/xYdsLpwHnw — Walburgis Meijers (@walburgism) February 6, 2022