Sikkom deelt beelden van ernstige mishandeling in Peperstraat

Stadsblog Sikkom heeft zaterdag videobeelden gedeeld van een ernstige mishandeling die plaatsvond in de Peperstraat.

De mishandeling gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Op de beelden is te zien dat er twee mannen op straat liggen. Eén van de twee mannen lijkt door beveiligers in bedwang te worden gehouden. Op een gegeven moment trapt een man tegen het hoofd van de andere man die op straat ligt. Volgens Sikkom heeft de persoon die de beelden gemaakt heeft het videomateriaal inmiddels doorgestuurd naar de politie.

Mensen die meer informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Beelden van de mishandeling zijn op de pagina van Sikkom te bekijken. De beelden kunnen als schokken worden ervaren.