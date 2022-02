Shell wil schadeafhandeling in één keer afbetalen, politici boos

nieuws

Shell wil de schadeafhandeling vanwege de aardbevingen in Groningen in één keer afbetalen en de NAM start een arbitragezaak tegen de staat. Noordelijke politici reageren boos.

Het plan komt van Shell president-directeur Marjan van Loon. Door het in één keer af te kopen zou de versterkingsoperatie en de schadeafhandeling sneller verlopen. Zij liet dit vrijdag weten aan het Financieel Dagblad. Shell is samen met Exxon Mobile aandeelhouder van de NAM. Hoe hoog het bedrag zou worden, is niet bekend gemaakt.

Arbitragezaak NAM

De NAM vindt dat het te veel moet betalen dan waarvoor het aansprakelijk is en liet vrijdag weten een arbitragezaak tegen het rijk aan te spannen. “De huidige keuzes van de overheid sluiten niet meer aan bij de betaalafspraken tussen de overheid en de NAM uit 2018”, schrijft NAM directeur Johan Atema. “Dit geschil wordt nu voorgelegd aan een arbiter. Tegelijkertijd blijven wij graag bereid om met de betrokken ministeries tot een betere en duurzame oplossing te komen. Dit zou zelfs in de vorm van een afkoopregeling kunnen”.

Politici boos

De noordelijke politici reageren boos, omdat het onduidelijk is hoe lang de aardbevingen nog duren en hoe veel schade er nog aangericht wordt.

“De NAM afkopen? Geen sprake van”, reageert PvdA Kamerlid Henk Nijboer. “Shell en Exxon betalen wat de PvdA betreft alle schade tot de laatste cent. Dat kan nog decennia duren. Nu met een leger juristen je even snel afkopen. Dat is de typerende houding van deze oliemaatschappijen. Alleen geld interesseert ze, de Groningers niets”.

Ook SP Kamerlid Sandra Beckerman is boos. “Dit zinnetje is echt schandalig: ‘Afkoop zou leiden tot versnelling van de schadeafhandeling en de versterking’. Dan erken je dus dat het door jou traag gaat, wat mensen sloopt, maar je blijft weigeren te betalen en wil van de aansprakelijkheid af. Nog decennia kan er schade komen. Betaal voor wat je aanricht”.