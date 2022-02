Selectie FC Groningen zo goed als fit voor duel met Go Ahead Eagles

sport

Foto: FC Groningen

FC Groningen trainer Danny Buijs is optimistisch over de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles uit Deventer aanstaande zondag.

Buijs kan beschikken over een nagenoeg fitte selectie: “We hebben iedereen op het trainingsveld, al is nog niet iedereen top wedstrijdfit,” aldus de trainer. “Maar de laatste periode trainen we wel met alle jongens op het veld, dat is enorm positief. Daardoor zie je dat de kwaliteit in de training omhoog gaat en dat zorgt ervoor dat jongens zich beter kunnen ontwikkelen.”

Er mag weer publiek komen, maar vanwege de coronamaatregelen mag de Euroborg slechts voor een derde gevuld worden. “Net als iedereen hoop ik dat we heel snel weer in vollere stadions kunnen spelen”, zegt Buijs. “Een derde is wel heel beperkend. Maar ik hoop wel dat die een derde er is, want we kunnen de steun enorm goed gebruiken.”

De aftrap is om 14.30 uur. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Alex Bos.