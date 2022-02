Selectie FC Groningen vrijwel fit voor wedstrijd tegen Fortuna Sittard

sport

Foto: FC Groningen

FC Groningen kan zaterdagavond thuis met een vrijwel fitte selectie aantreden tegen Fortuna Sittard.

Trainer Danny Buijs gaat waarschijnlijk dezelfde spelers het veld in sturen, die in de basis stonden in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Fortuna Sittard kent degradatiezorgen, want de ploeg staat op de 16e plaats in de eredivisie. Vorige week werd wel gewonnen van SC Heerenveen.

FC Groningen staat tiende, maar kan bij winst mogelijk het linkerrijtje bereiken.

De aftrap in het Euroborgstadion zaterdagavond is om 18.45 uur. De scheidsrechter is Edwin de Graaf.