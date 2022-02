Scootmobieler gewond bij verkeersongeluk Spaanse Aakstraat

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de Spaanse Aakstraat is de bestuurder van een scootmobiel gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeval gebeurde rond 13.45 uur. “Het betreft een eenzijdig ongeluk”, vertelt Wind. “Een man is met zijn scootmobiel omgevallen in een bocht. Naar alle waarschijnlijk is hij te hard door de bocht gesjeesd, waardoor het voertuig omviel.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanceverpleegkundigen hebben de man voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. De scootmobiel raakte licht beschadigd.