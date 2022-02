Scooter gaat volledig in vlammen op in Lewenborg

nieuws

Foto: 112 Groningen

Aan het Vooronder in Lewenborg is in de nacht van donderdag op vrijdag een scooter volledig in vlammen opgegaan.

Hoewel de toegesnelde brandweerlieden de brand snel onder controle wisten te krijgen, was de scooter bij aankomst al volledig afgebrand. Het doven van de vlammen bleef echter wel belangrijk, omdat het voertuig vlak bij een woning en een schuur stond. Deze schuurt raakte ook beschadigd door de brand.

De politie deed kort onderzoek naar de brand in het voertuig. Brandstichting lijkt de meest aannemelijke oorzaak voor de brand.