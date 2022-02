Schuiling: “Als je zaterdag als nachthoreca open gaat dan heb je een fiks probleem”

nieuws

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) heeft woensdagmiddag laten weten dat er komende zaterdag gehandhaafd gaat worden als uitbaters van nachthoreca toch hun deuren gaan openen. Schuiling adviseert hen om zich wijs en verstandig te gedragen.

Aanleiding voor de reactie van Schuiling zijn vragen van de fractie van Student & Stad. Fractievoorzitter Steven Bosch: “We hebben nu twee jaar te maken met deze pandemie, waarbij de nachthoreca al 24 maanden dicht is. Dat doel veel pijn bij de ondernemers en ook bij het publiek. Wat ons als fractie betreft wordt er daarom aanstaande zaterdag terecht actie gevoerd. In de media lezen wij dat deze ruimte door het Stadsbestuur niet gegeven wordt. Kan de nachthoreca de ruimte krijgen om toch dit protest te uiten?”

“Fiks probleem”

Burgemeester Schuiling: “We hebben het over een belangwekkend thema, waarbij we zien dat er verkeerde veronderstellingen leven. De daghoreca heeft enkele weken geleden actie gevoerd door op een ludieke manier aandacht te vragen voor de situatie. Dat was acceptabel. De actie voor komende zaterdag, daarbij hebben we het beeld dat de deuren wagenwijd open worden gezet. Dat is een hele andere actie. Ik heb inmiddels telefonisch met verschillende ondernemers gesproken en ik heb gezegd dat als je dat gaat doen, dat je dan een fiks probleem hebt.”

“Wij hebben een eed afgelegd”

“Wat het punt is. Als we gaan zeggen, deze actie tolleren we, dan ontstaat er een olievlek. De daghoreca die nu om 22.00 moet sluiten gaat dan zeggen, dat gaatje tot middernacht gaan we vullen. De cultuursector gaat zich roeren, en ook zal de grote baas van FC Groningen, Wouter Gudde, mij gaan bellen. Wat je ook van de inhoud vindt, wij hebben allemaal iets beloofd. Wij hebben een eed afgelegd waarbij we beloofd hebben de wet te zullen handhaven.”

“De boodschap van de nachthoreca is heel goed verstaan”

Ook op het punt van het economische belang is Schuiling helder: “We hebben gisteravond een extra vergadering van het Veiligheidsberaad gehad, waarbij ook de minister van Economische Zaken aanwezig was. Wij als burgemeesters hebben duidelijk gemaakt dat de nachthoreca na 24 maanden met een gigantisch probleem kampt. En dat geldt ook voor de evenementen- en cultuursector. Dat wordt door ons gecommuniceerd. Dus als je het puur hebt over het inzichtelijk maken van het probleem, die boodschap is luid en duidelijk overgekomen. Die is heel goed verstaan.”

“Eén lijn trekken in het Noorden”

De burgemeester roept op tot wijsheid: “Als ik vanochtend de berichten in de media lees, dan zijn versoepelingen aanstonds. De vraag is dan als je als nachthoreca komt weekend het risico wilt lopen op sancties, terwijl versoepelingen in het vooruitzicht zijn gesteld.” Schuiling geeft verder aan dat hij donderdag in gesprek gaat met de burgemeesters uit de drie noordelijke provincies. “We willen één lijn trekken. We willen niet dat er straks in Leeuwarden wel iets wordt toegestaan en in Groningen niet of omgekeerd.”