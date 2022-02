Schoorsteenbrand pand Gideonweg snel onder controle

nieuws

Foto: Wolter Deelman

In een pand aan de Gideonweg heeft woensdagmiddag enige tijd een schoorsteenbrand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 14.00 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Toen wij arriveerden was de brand eigenlijk al uit”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. “Er had brand gewoed in het schoorsteenkanaal, maar de aanwezige personen hadden dit zelf onder controle kunnen brengen. Omdat ze wat onzeker waren of het ook echt onder controle was hebben ze ons langs laten komen.”

De brandweer heeft daarbij wel sloopwerkzaamheden verricht. “Wij hebben voor de zekerheid een deel van het plafond opengebroken om een controle uit te kunnen voeren. Uiteindelijk was de situatie veilig en konden wij al snel weer terugkeren naar de kazerne.” Het is onbekend of stichting Salvage ook is ingeschakeld voor het afhandelen van de schade.