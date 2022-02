Schoonmaakbedrijf: ‘Ik krijg de planningen niet meer rond!’

Door een groot personeelstekort krijgen steeds meer sectoren de planningen niet meer rond. Zo ook bij de Groningse schoonmaakbedrijven. Veel schoonmakers zitten thuis en kunnen dus niet aan het werk. Volgens Bas Laan, eigenaar van Bas Schoonmaakbedrijf, een groot probleem.

‘Het is op dit moment lastig plannen. Je plant wat in, werknemers zijn ziek maar moeten wel betaald krijgen. Dus dan moet ik iemand anders inhuren of het zelf doen. Qua kosten wordt er dus niks verdient of we moeten soms zelf bijleggen. Je kan niet tegen de klant zeggen dat ze voor de zieke werknemer en voor vervangende werknemer moeten betalen. Dan ben je snel je klanten kwijt.’ vertelt Laan. Hij heeft op dit moment zes mensen in dienst.

Bas hoopt op compensatie vanuit de regering, zodat hij zijn zieke werknemers kan blijven betalen. De schoonmaakbranche speelt namelijk een belangrijke rol in de bestrijding van het coronavirus: ‘Als er niet wordt schoongemaakt, wordt alles besmet.’ Het bedrijf van Bas richt zich ook op de schoonmaak van kantoorgebouwen. ‘Deurklinken, liften, bureaus. Alles wat wordt aangeraakt door handen, moet schoon!’

Het water staat Bas nog net niet aan de lippen, maar het moet niet veel langer duren. ‘Ik moet wel opletten met wat ik doe. Denk aan investeringen bijvoorbeeld. Die stel ik uit tot volgend jaar, ik doe even rustig aan. Ik wil iedereen normaal kunnen blijven betalen maar zodra dat niet meer kan is voor de lol er af. Maar we hobbelen gewoon door.’